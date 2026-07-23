23/07/2026 08:19

【外圍經濟】Alphabet盤後下跌4%，次季財報再上調支出預期，引發市場擔憂

《經濟通通訊社23日專訊》Alphabet(US.GOOGL)周三（22日）公布第二季業績，再次上調已處於高位的2026年資本支出預期，並表示隨著公司加緊建設AI算力，支出可能超過2000億美元。該資本支出指引掩蓋了公司原本穩健的第二季度業績，Alphabet股價周三盤後下跌4%。



Alphabet2026年資本支出將介於1950億至2050億美元，高於此前最高1900億美元的指引，也高於分析師平均預期的約1860億美元，進一步加劇投資者對Alphabet人工智能投資的審視。



其合併營收按年增長24%至1198億美元，按固定匯率計算增長23%，連續12個季度錄得雙位數收入增長。集團同時錄得449億美元資本開支，略高於市場預期的448億美元。



谷歌服務業務收入增至945億美元，按年上升15%，其中谷歌搜索及其他業務增長17%，訂閱、平台與硬件收入增長15%，YouTube廣告收入增長13%。



*谷歌雲業務按年升82%*



谷歌雲業務表現最為突出，收入達248億美元，按年急升82%，增長主要受企業AI解決方案、AI基建相關雲服務，以及核心雲平台需求帶動。



Alphabet合併營業利潤按年增長30%，營業利潤率擴大2個百分點至34%。受惠於其他收益項下約980億美元淨收益，集團歸屬普通股股東淨利按年大增298%，每股盈利升294%至9.11美元。(rc)