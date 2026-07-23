23/07/2026 09:21

【中東戰火】胡塞武裝襲擊紅海兩艘油輪，伊朗戰火向外蔓延

《經濟通通訊社23日專訊》也門胡塞武裝周三（22日）發表聲明，要在伊朗戰爭中開闢另一條戰線，已鎖定紅海的兩艘油輪發動攻擊。



英國海事貿易行動辦公室(UKMTO)表示，一艘油輪的船長報告，該船在沙特紅海沿岸的Al Shuqaiq西南方遭到襲擊。



船隻在紅海遇襲的消息傳出後不久，美國中央司令部宣布，已經對伊朗軍事目標發動更多空襲，這是美軍本輪軍事行動的第12個夜晚。中央司令部在聲明中表示：「這項任務將持續削弱伊朗威脅通行區域水域的民用船員及商船的能力。」



科威特則表示，正在擊退伊朗無人機的入侵。



隨著衝突明顯擴大，美國和伊朗都幾乎沒有表現出重返談判桌的意願。(rc)