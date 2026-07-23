23/07/2026 09:56

【ＡＩ】Uber裁減10%客服職位，擁抱AI以精簡團隊

《經濟通通訊社23日專訊》Uber表示，客戶服務部門已裁員10%，作為精簡人員和「擁抱人工智能」的更廣泛努力的一部分。



Uber發言人通過電郵表示，公司周三（22日）宣布社區營運團隊的裁員計劃，旨在「簡化營運、加強面對面協作，並繼續推進人工智能技術的應用」。該發言人還表示，此前遠程辦公的團隊成員也被要求遷至公司指定的辦公地點，以配合公司重返辦公室的政策。



Uber全球社區營運副總裁Megha Yethatika在一份發給部門的備忘錄中表示，組織變得過於複雜和孤立。她指出，該部門在人工智能應用方面取得一些進展，但要釋放潛力，就需要一個高效的組織來支撐人工智能。(rc)