23/07/2026 09:57

【風雲人物】馬斯克引發特斯拉與SpaceX合併猜測，指出兩家公司業務重疊日益加深

《經濟通通訊社23日專訊》特斯拉CEO馬斯克周三（22日）為特斯拉與SpaceX合併留下可能性，指出兩家公司之間的重疊領域正在不斷擴大。



馬斯克在特斯拉的財報電話會議上表示：「正如你們從特斯拉與SpaceX在眾多領域的多次合作中可以看出，雙方的重疊之處越來越多。」



不過，他補充道：「在財報電話會議上，我們不能討論公司合併之類的事情，這必須通過適當的流程來完成。」



投資者和分析師長期以來一直猜測馬斯克旗下的電動車公司與太空公司是否可能合併，而在SpaceX創紀錄的750億美元首次公開招股(IPO)過程中，相關討論越演越烈。(rc)