23/07/2026 08:42
招金礦業(01818)發行科創債券超購最多逾2倍，籌獲20億人幣票息最低1.62%
《經濟通通訊社23日專訊》招金礦業(01818)公布，2026年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券（第一期），發行額20億元（人民幣．下同），為規劃上限。
該集團指，債券採取網下面向專業機構投資者詢價配售方式發行，發行工作已於昨日結束。債券品種一發行金額10億元，超額認購1.54倍，票面利率1.62%，期限兩年，品種二發行金額10億元，超額認購2.15倍，票面利率為1.69%，期限3年。至於發行人的董事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關聯方未參與債券認購。債券承銷機構及其關聯方共認購債券11億元，佔發行額55%。(wh)
該集團指，債券採取網下面向專業機構投資者詢價配售方式發行，發行工作已於昨日結束。債券品種一發行金額10億元，超額認購1.54倍，票面利率1.62%，期限兩年，品種二發行金額10億元，超額認購2.15倍，票面利率為1.69%，期限3年。至於發行人的董事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關聯方未參與債券認購。債券承銷機構及其關聯方共認購債券11億元，佔發行額55%。(wh)