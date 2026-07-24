24/07/2026 16:52

《外圍焦點》歐洲央行執委發表講話，美國公布PMI等數據

《經濟通通訊社24日專訊》美股昨日（23日）重挫，胡塞武裝襲擊紅海油輪後，美國總統特朗普威脅升級中東衝突，推動油價突破每桶100美元，且市場擔憂AI泡沫，拖累大型科技股走低。道指收市跌506.93點或0.97%，報51711.65點；標指跌90.66點或1.21%，報7408.3點；納指跌553.21點或2.15%，報25137.69點。港股方面，恒生指數收市報24963，跌247點或1%，成交2099億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚11:30pm，歐洲央行執委兼首席經濟學家連恩在一場活動上發表講話。



數據方面，今晚9:45pm，美國公布7月製造業採購經理人指數，料由53.9升至54.4；7月綜合採購經理人指數料由51.9升至52.2；7月服務業採購經理人指數料由51.2升至51.5。10:00pm，美國公布6月新屋銷售，料由58萬升至60.7萬，月率料由下滑7.3%改善至升4.8%。(wa)