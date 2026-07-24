24,935.36
-275.45
(-1.09%)
3,856.05
-20.73
(-0.535%)
4,697.20
-30.80
(-0.651%)
14,027.37
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外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
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24/07/2026 09:04
美匯指數報101.440，美國最新初請失業金人數跌至18.7萬見57年低
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|101.440
|101.444
|-0.004
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|163.82/86
|163.87/91
|163.83/87
|歐元/美元
|1.1381/85
|1.1374/78
|1.1376/38
|英鎊/美元
|1.3321/25
|1.3311/15
|1.3313/17
|美元/瑞郎
|0.8163/67
|0.8169/73
|0.8168/72
|美元/加元
|1.4070/74
|1.4083/87
|1.4084/88
|澳元/美元
|0.6975/79
|0.6966/70
|0.6967/71
|紐元/美元
|0.5781/85
|0.5772/76
|0.5771/75
|美元/人民幣
|6.7744/48
|6.7737/41
|6.7750/54
|美元/港元
|7.8416/20
|7.8409/13
|7.8412/16
上述報價只供參考用