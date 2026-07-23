24/07/2026 07:50

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▷ 美股道指納指雙雙跌逾500點

▷ Alphabet及特斯拉股價急挫，資本開支增、業績遜預期 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社24日專訊》美股周四（23日）重挫，胡塞武裝襲擊紅海油輪後，美國總統特朗普威脅升級中東衝突，推動油價突破每桶100美元，且市場擔憂AI泡沫，拖累大型科技股走低。道指早段曾挫逾600點，收市仍跌506.93點，或0.97%，報51711.65點；標指跌90.66點，或1.21%，報7408.3點；納指跌553.21點，或2.15%，25137.69點。國際油價延續升勢，紐約期油報每桶91.95美元，升5.8%；布蘭特期油報每桶100.15美元，升6.4%。盤中油價一度抽升，布蘭特期油最高見102.1美元，紐約期油亦曾升至93.5美元。Alphabet股價急跌6.9%，市場焦點在於其將2026年資本開支預測上調至1950億至2050億美元，較原先指引再度提高，反映AI基建投入持續擴張，但也加深市場對回報周期與現金流壓力的疑慮。特斯拉更成為拖累大市的另一焦點，股價急挫14.5%，因第二季業績明顯遜於預期，且營運開支增速快過收入增長，令投資者憂慮其盈利能力與成本控制。其他大型科技股表現方面，SpaceX(US.SPCX)升2.6%，英偉達(US.NVDA)跌1.6%，Meta(US.META)跌3.4%，蘋果(US.AAPL)跌1.3%，微軟(US.MSFT)跌2.2%，亞馬遜(US.AMZN)跌4.6%，SK海力士(US.SKHY)ADR升2.6%。*日圓一度逼近164低位*美匯指數於101附近窄幅整固，報約101至101.5水平，日內升0.3%。美元兌日圓持續走強，盤中一度逼近164水平，日內報約163.79，升0.4%。歐元兌美元整體維持震盪格局，盤中在1.14附近上落，報1.1376，跌0.3%。國際金價顯著回落，現貨金下跌2%，報每盎司4045美元，紐約期金跌2.5%，報每盎司4047美元，金價仍處於4000美元上方，但短線動能轉弱。(jf)