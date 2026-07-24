24/07/2026 08:27

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美股科技七巨企單日市值蒸發7970億美元

▷ 中東戰火與AI投資泡沫疑慮觸發拋售潮

▷ Alphabet資本支出預測增至2050億美元 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社24日專訊》美伊戰火重燃，且向紅海蔓延，刺激油價上漲，給全球宏觀經濟前景蒙上陰影。與此同時，華爾街越來越擔心大型科技公司，在AI領域豪擲數千億美元的泡沫風險。周四（23日），美股科技七巨企創出去年4月關稅風波以來，最大單日跌幅，「七巨企」指數重挫4.8%，抹去了7970億美元的市值，拖累納斯達克100指數大跌1.9%。Alphabet和特斯拉公司周三（22日）盤後發布財報，Alphabet將今年的資本支出預測提高至不超過2050億美元。與此同時，特斯拉公布遠遜於分析師預估的利潤後，執行長馬斯克對投資者說2026年將是「資本支出的大年」。*沒有人知道投資回報是多少*消息令交易員大為緊張，也讓人對過去三年多推動股市上漲的AI交易可持續性產生了疑慮。Mahoney Asset Management執行長Ken Mahoney說：「真正的問題在於源源不斷支出的金額，沒有人知道投資回報是多少。」Mahoney還表示，宏觀經濟環境，包括美伊戰爭升級而導致的油價上漲，都愈發給這些股票帶來壓力，說：「這是一場完美風暴。」晶片股也受到衝擊，費城證券交易所半導體指數下跌0.5%。這個行業是AI支出的最大受益者，今年以來該指數已上漲超過70%。但交易波動性日益加劇，過去兩個月中擺幅小於1%的時間只有五個交易日。投資者對大型科技公司斥巨資建設AI基礎設施的做法日益謹慎，拋售潮隨之而來。「七巨企」指數目前從5月下旬觸及的紀錄高點下跌了11%，2萬億美元市值灰飛煙滅。特斯拉股價周四暴跌15%，是2025年3月以來最慘烈的一天。Alphabet則下挫7.1%，創下2025年5月以來最大單日跌幅。其它人工智能領域的主要投資公司也受挫。微軟下滑2.2%，亞馬遜損失4.6%，Meta下跌3.4%。這三家公司都將於下周公布財報。(jf)