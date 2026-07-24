24/07/2026 08:30

【開市Ｇｏ】AI支出憂慮再累美股，油價重上100美元，騰訊雲大手筆投海外基建

【要聞盤點】 1、美股周四(23日)顯著回落，市場一方面憂慮中東局勢升溫推高能源成本，另一方面繼續消化Alphabet(US.GOOGL)與特斯拉(US.TSLA)最新業績及前景指引，拖累三大指數全面下挫。道指早段曾挫逾600點，收市仍跌506點，或0.97%，報51711點；標指跌90點，或1.21%，報7408點；納指跌553點，或2.15%，報25137點。中國金龍指數跌36點。日經指數開報65496.5點，高開0.14%。



2、美軍連續多日空襲伊朗，伊朗強硬還擊並全面封鎖霍爾木茲海峽。美國總統特朗普表示，正認真考慮對伊朗展開大規模軍事行動，並計劃聯同以色列摧毀伊朗地下核設施。



3、中東供應風險及航運安全憂慮升溫，布蘭特期油最高升至102.1美元，紐約期油亦曾觸及93.5美元。美匯指數於101附近整固，日內升約0.3%。



4、美國將以強迫勞動為由，對來自多數主要貿易夥伴的商品徵收10%至12.5%關稅，美東時間周五零時後生效，其中歐盟及台灣商品面臨至少10%關稅，中國商品則被徵收12.5%關稅。



5、美國勞工部公布，截至7月18日當周新領失業救濟人數減至18.7萬人，為1969年以來最低水平，較前一周大減2.2萬人，低於市場預期的21萬人。



6、中國證監會表示，將全力維護市場平穩運行，加強應對全球市場波動的政策儲備。



7、中國商務部官員表示，中美正探討推進各自3000億美元規模的對等降稅框架安排。



8、歐洲央行維持基準利率於2.25%不變，行長拉加德暗示已為9月行動做好準備。互換市場顯示，9月加息25基點幾成定局。



9、受投資者對AI巨額支出憂慮影響，美股科技七巨頭隔晚創2025年4月關稅風波以來最大單日跌幅，市值蒸發近8000億美元。



10、歐盟委員會宣布，因谷歌違反歐盟數位市場競爭規則，合共罰款8.9億歐元，並要求公司在60日內停止偏袒自家服務，允許應用程式開發者更自由引導用戶離開其應用商店。





【焦點股】



AI硬件股：建滔集團(00148)、長飛光纖(06869)、建滔積層板(01888)

- Alphabet旗下谷歌截至6月底簽訂的未來支出承諾較三個月前勁增近5000億美元

- AMD發布一系列面向數據中心的新產品，稱性能將超過競爭對手英偉達

- 英特爾季度營收展望超預期，得益於客戶在數據中心上的支出激增



三桶油：中國石油(00857)、中國海洋石油(00883)、中國石化(00386)

- 特朗普擬向伊朗發動大規模作戰行動，布蘭特期油價格突破100美元



東方甄選(01797)

- 料全年賺最多逾5億人幣升91倍，營收升最多32%



滙控(00005)

- 確認21億美元向安聯出售新加坡人壽保險業務



騰訊(00700)

- 旗下騰訊雲擬於未來三年間，每年海外基建投入翻倍



吉利汽車(00175)

- 收購西班牙汽車工廠公司34%股權，代價為2.21億歐元



周大福(01929)

- 首財季零售值按年增長15.1%，港澳同店銷售增長41.7%



新疆新鑫(03833)

- 料中期賺2.6億人幣升2.6倍，收入升13%



威華達(00622)

- 中期溢利預測調高至近3億元升逾2倍，聯營業績改善



瀚天天成(02726)

- 料中期虧轉盈最多5400萬人幣，收入及毛利大升



納泉能源科技(01597)

- 主席程里全協助廉署調查





【油金報價】



紐約期油上漲0.31%，報92.48美元/桶



布蘭特期油上升7.41%，報101.04美元/桶



黃金現貨下跌0.11%，報司4045.24美元/盎司



黃金期貨下跌0.07%，報4047.42美元/盎司