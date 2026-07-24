24,941.49
-269.32
(-1.07%)
3,814.20
-62.58
(-1.614%)
4,649.19
-78.81
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13,774.68
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24/07/2026 15:26
美元兌日圓報163.78，日本6月核心CPI按年升1.6%符預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|101.384
|101.444
|-0.060
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|163.76/80
|163.83/87
|163.83/87
|歐元/美元
|1.1384/88
|1.1376/80
|1.1376/38
|英鎊/美元
|1.3322/26
|1.3308/12
|1.3313/17
|美元/瑞郎
|0.8166/70
|0.8171/75
|0.8168/72
|美元/加元
|1.4074/78
|1.4081/85
|1.4084/88
|澳元/美元
|0.6981/85
|0.6972/76
|0.6967/71
|紐元/美元
|0.5781/85
|0.5774/78
|0.5771/75
|美元/人民幣
|6.7752/56
|6.7756/60
|6.7750/54
|美元/港元
|7.8415/19
|7.8417/21
|7.8412/16
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