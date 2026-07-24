24/07/2026 19:19

《再戰明天》本港公布進出口數據，美國公布達拉斯製造業活動指數

《經濟通通訊社24日專訊》本港公布進出口數據，及美國公布達拉斯製造業活動指數，料為下周一（27日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，歐盟財長預算會議舉行。



*日本公布同時及領先指標，歐元區公布貨幣供應M3*



數據方面，下周一1:00pm（本港時間．下同），日本公布5月同時指標；5月領先指標。4:00pm，歐元區公布6月貨幣供應M3，年率升幅料維持於3.2%。同一時間，德國公布7月IFO-企業信心指數，料由85.6升至86。4:30pm，香港公布6月出口；6月進口；6月貿易收支。8:30pm，美國公布6月耐用品訂單，料由下滑4.5%改善至升1.5%。10:30pm，美國公布7月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數。



在本港，下周一公布業績的公司有:香港生力啤(00236)等。



下周二（28日）公布業績的公司有:ASMPT(00522)、CEC國際控股(00759)、國際家居零售(01373)等。



下周三（29日）公布業績的公司有:百威亞太(01876)、新東方-S(09901)等。



下周四（30日）公布業績的公司有:百勝中國(09987)等。



下周五（31日）公布業績的公司有:恒隆地產(00101)、信義玻璃(00868)、信義光能(00968)等。(wa)