24/07/2026 14:44

景順料未來數月油價維持每桶100美元附近或以上水平

《經濟通通訊社24日專訊》對於中東緊張局勢再度升級，霍爾木茲海峽的航運再次受阻，景順全球研究主管Benjamin Jones認為，短期內局勢降溫的機會不大，航運情況改善、原油及成品油價格的下降可能性仍然偏低，未來數月預期油價將維持於每桶100美元附近或以上水平，並將根據事態發展有所變化。



他指出，美伊雙方有望於8月中旬左右重啟談判。在此之前，市場再次關注大宗商品價格波動對通脹及央行政策方向的影響。他稱，若區內能源生產基礎設施受到襲擊，油價很可能進一步上升。若紅海油輪受到攻擊並導致沙特經該區域的原油出口減少，預計油價同樣將面臨上行壓力。



*聯儲局今年不大可能再次加息*



他續稱，近數周美股表現相對突出，但隨著市場對通脹風險的擔憂重燃，固定收益市場正面對較大壓力。同時美元近數周亦錄得溫和升幅。雖然投資者近期上調了對主要央行加息的預期，但他則維持原有看法，認為聯儲局及英倫銀行今年均不大可能再次加息，因為現時的通脹壓力主要來自供應面的衝擊，惟歐洲央行仍有機會再次加息，原因是其對通脹風險的敏感度較高，而且目前政策利率水平仍低於美國及英國。(rh)