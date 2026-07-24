24/07/2026 17:04

【ＡＩ】瑞銀：大模型股市值下滑，不代表長期基本面偏移判斷

《經濟通通訊社24日專訊》瑞銀證券中國互聯網行業分析師熊瑋指出，對於目前AI大模型廠商股市市值下滑，由於月之暗面發布Kimi K3模型，引發市場擔憂AI模型競爭及相關上市公司股價波動，但整體僅由催化劑決定市場走勢，並不代表市場對長期基本面偏移判斷。她亦稱，相關上市公司上市時期短，二級市場仍在習慣其股價動態調整。



熊瑋亦稱，內地模型廠商相對美國資本支出投入較謹慎(prudent)，而由於內地廠商一早已較重視投資回報率(ROI)，因此認為內地AI不認為會存在泡沫。面對市場推理需求持續增加，長期而言，內地在整個AI基建等投入仍會逐步加大。



*內地AI不認為會存在泡沫，因其投資重視ROI*



整體而言，她認為，內地存在明顯結構性成本效益優勢，且對Token回報率、開源趨勢抱有有信心，就算推理token使用較多，但中國模型定價優勢仍然明顯。惟她同時指出，後市需續關注算力樽頸問題。



至於中美對於模型限制開放，她則稱，整個行業監管框架仍處於早期階段，需再作觀察。(rh)