24/07/2026 10:05

亞博科技控股(08279):與香港黃金交易所成立合資公司

《經濟通通訊社24日專訊》亞博科技控股(08279)，其附屬公司金鏈通技術有限公司(TGX)已與香港黃金交易所成立合資公司，進一步深化雙方在貴金屬交易數字化基礎設施領域的戰略合作，共同推動香港貴金屬交易、清算及結算體系的全面升級。



今年1月26日，TGX已與港金所簽署技術服務協議。根據協議，TGX將為港金所及其用戶與其他客戶設計、開發及維護一套安全穩定的電子交易、清算和結算平台、以及相關服務平台，並指成立合資公司，標誌著雙方合作邁入新階段，後續將共同推進該核心平台建設。目前，平台處於初期開發階段，建成後預計將承接港金所現有的貴金屬交易、清算、結算及相關電子業務的全面遷移。(bn)

