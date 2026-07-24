24/07/2026 11:27

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 富蘭克林鄧普頓指亞洲居AI投資周期核心

▷ 中國股市上半年跌幅逾13%，預測市盈率11.4倍

▷ 中國STEM畢業生數量超越美國，持續投資科技領域 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社24日專訊》富蘭克林鄧普頓環球指數投資組合管理部主管Dina Ting及富蘭克林鄧普頓交易所買賣基金投資策略總監Marcus Weyerer認為，AI主題的受惠範圍或較市場的普遍預期更為廣泛。該行指出，AI投資浪潮正逐步由開發AI技術的企業，轉向支持實際AI應用的基礎設施供應商。然而，要讓AI全面提升生產力，仍需要大量投資於半導體、記憶體、電力、數據中心及數碼基建等領域。換言之，在AI資源變得充裕前，仍受限於多種瓶頸。隨著資本開支迅速流向受限制的環節，投資機會的廣度或遠超許多投資者的預期。該行表示，中國股市上半年繼續跑輸大市，跌幅超過13%，主要由於內需依然疲弱，房地產市場持續拖累市場氣氛。儘管如此，其預測市盈率目前僅約11.4倍，遠低於長期平均水平，反映市場已計入龐大的經濟及地緣政治不確定性。該行續指，更重要的是，投資邏輯已不再單靠估值作支撐。中國持續將資金投放於先進製造、AI、半導體及戰略科技領域，並加大對科研及高等教育的投入。目前，中國每年培育的STEM畢業生人數遠超美國，並已成為全球頂尖科研成果的主要產出國之一。儘管地緣政治依然是重大風險，但現時的估值顯然未能反映中國未來的創新潛力。對於放眼長線、不被短期消息左右的投資者而言，中國股市目前的風險回報比或相當吸引。該行提及，亞洲在下一階段的AI投資周期中依然處於核心地位，但投資邏輯已變得更為細緻，不再單純是「買入半導體」。雖然AI相關科技股繼續主導回報，但上半年的表現顯示，其利好效應正逐步擴散至周邊行業及本土經濟。(bn)