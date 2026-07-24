24/07/2026 11:31
《港元利率》港元拆息升跌互現，一個月拆息報2.71厘，三個月拆息報2.91厘
《經濟通通訊社24日專訊》港元拆息升跌互現，而與樓按相關的一個月拆息報2.70619厘，跌0.851基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.91327厘，跌2.298基點。
隔夜息報2.40571厘，跌3.524基點；一周拆息跌3.66基點，報2.55411厘，兩周則升0.726基點，報2.68821厘。長息方面，六個月拆息升1.446基點，報3.17607厘，一年期則升2.78基點，報3.51351厘。
港元匯價今日在7.8423-7.8402之間上落，最新報7.8417。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.40571厘，跌3.524基點；一周拆息跌3.66基點，報2.55411厘，兩周則升0.726基點，報2.68821厘。長息方面，六個月拆息升1.446基點，報3.17607厘，一年期則升2.78基點，報3.51351厘。
港元匯價今日在7.8423-7.8402之間上落，最新報7.8417。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.40571
|-3.524
|一周
|2.55411
|-3.66
|兩周
|2.68821
|+0.726
|一個月
|2.70619
|-0.851
|兩個月
|2.81327
|-1.352
|三個月
|2.91327
|-2.298
|六個月
|3.17607
|+1.446
|一年
|3.51351
|+2.78
資料來源：香港銀行公會