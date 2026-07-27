27/07/2026 10:30

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▷ 拉加德指通脹2027年前高於2%目標

▷ 瑞士嘉盛維持9月加息預期 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道27日專訊》瑞士嘉盛銀行首席經濟師兼經濟研究分析部主管Karsten Junius指，歐洲央行於7月23日會議上維持政策利率不變，符合市場預期。行長拉加德表示，儘管決定獲一致通過，但部分管委會成員曾討論是否已具備即時加息的條件。*通脹前景面臨上行風險，能源價格走勢貼近基準情景*拉加德指出，歐洲央行預計通脹在2027年上半年前仍將遠高於2%的目標水平，而且能源價格衝擊的全面影響尚未完全顯現。此外，通脹前景面臨上行風險，且高通脹持續時間愈長，引發薪資與物價螺旋上升的機會就愈大。不過，目前仍未觀察到明顯的第二輪效應，這相信是今次按兵不動的主要原因。儘管面對能源價格衝擊及政治不確定性上升，歐元區經濟展現出較預期更強的韌性，整體仍維持溫和擴張，市場情緒亦有所改善。該行認為，能源衝擊帶來的間接及第二輪效應難以避免，因此維持預期歐洲央行將於9月再度加息。即使油價回落至戰前水平，亦無礙加息步伐，同時歐洲央行於明年亦缺乏減息的理據。在政策聲明中，歐洲央行管委會指出，目前能源價格走勢大致符合其基準情景。由於該基準情景是建立在「市場預期今年至少再加息一次」的基礎上，這反映歐洲央行無意逆轉市場目前的加息預期。9月加息已成為歐洲央行的基本情景，儘管決策仍將高度取決於數據。拉加德重申，能源價格衝擊的影響仍有待全面反映，且通脹高企將於2027年上半年前持續高於目標水平，這無疑提高了出現第二輪效應的風險。雖然目前尚未出現相關跡象，但這只是時間問題，因此再次加息的可能性相當高。*AI相關活動為經濟增長帶來支持，可集中遏抑通脹*拉加德強調，儘管高息環境令金融狀況收緊，但支持經濟增長的基本因素依然穩固，尤其是與人工智能相關的產業活動，正為經濟增長帶來支持。在經濟具備韌性的情況下，歐洲央行可將焦點集中在遏抑通脹上，因為進一步加息對經濟造成的邊際成本相對有限。面對提前離任的市場傳聞，拉加德並未完全否定提前卸任的可能性。但她暗示最早也要到2027年，且前提是屆時宏觀經濟與地緣政治環境未有出現新的重大風險。(wa)