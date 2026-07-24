24/07/2026 13:30

《基金債券攻略－凌風》十年債息兩「亡亡」？

《基金債券攻略》隨著美伊再爆發衝突，最近一星期，無論油價和債息都急速上升，市場對美國今年內的加息預期，已經變得愈來愈一致。從美國長債的孳息變化，就完全反映了這一點。



美國10年期債息已經升上4.7%之上，而30年期長債更升至5.17%，兩者都創了近10年的新高。



在此先交代一下。美伊是在今年2月底開戰的（準確來說是美國聯同以色列攻打伊朗），表面上，以美國的龐大軍事力量，對伊朗的攻擊，應該很快可以取得甜頭。但結果，美國始終不能以武力恫嚇到伊朗。因此，美國只能以武力去迫伊朗談判。



從伊朗的角度看，長期戰爭只會導致國內經濟更糟糕，如果借此機會和美國談判，反而有機會正常地出口石油，也可以解凍被美國凍結的海外資產。因此，兩國都有很大誘因去透過談判，解決兩國之間的分歧。



但令人啼笑皆非的是，雙方於今年6月中達成的所謂協議，原來只是一份諒解備忘錄（給人的感覺是，雙方都是為了達成協議而簽這份協議，聽說是用電子方式簽署），協定雙方要在60日內達成最終協議（不過，雙方同意可以再延長），但就在這60日的所謂「停火」期內，雙方又再擦槍走火，而且情況一發不可收拾，形勢和3月初時一樣。



結果，油價又再飆升，截稿時，北海布蘭特原油期貨價格，每桶又再升上100美元水平。



油價上升，自然觸發通脹重燃的憂慮，進而就是擔心美國聯儲局會因此而加息。於是，最能反映市場預期的美國10年期債息，就緩緩上升至上文所說的4.71%，逼近10年高位。



從美伊戰事的最新發展來看，我有理由相信，美伊最終不可能達成一份雙方都完全同意，且樂於接受的協議。即是說，中東地區不可能永久停火。一個很可能出現的情況是，美伊長期保持一種敵對且處於作戰狀態的關係。



如果這個推測正確的話，油價只會繼續在高位徘徊，美國的通脹壓力將不會消退，加息壓力也將一直維持。未來一兩年，美息不可能向下，即使不是大幅向上。



寫到這裏，我想起蘇東坡《江城子》的首句：「十年生死兩茫茫」，今次很可能出現的，就是「十年債息兩『亡亡』」呢！即是不但美國經濟「亡」，環球經濟也受拖累而「亡」！情況會否這樣悲觀？下次再續。《凌風》



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