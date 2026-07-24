24/07/2026 09:21
【聚焦人幣】人幣中間價貶33點子，報6.7939
《經濟通通訊社24日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7939，較上個交易日跌33點子，較市場預期偏弱逾140點子，上個交易日報6.7906。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7939
|+33.00
|1歐元/人民幣
|7.7237
|-158.00
|100日圓/人民幣
|4.1447
|-142.00
|1港元/人民幣
|0.8664
|+2.10
|1英鎊/人民幣
|9.0378
|-323.00
|1澳元/人民幣
|4.7304
|-97.00
|1紐元/人民幣
|3.9200
|-218.00
|1新加坡/人民幣
|5.2501
|-28.00
|1瑞郎/人民幣
|8.3125
|-177.00
|1加元/人民幣
|4.8188
|+52.00
|1人民幣/林吉特
|0.6027
|+6.40
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.5578
|+39.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4757
|+569.00
|1人民幣/韓元
|217.2100
|-37.00