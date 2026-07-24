24/07/2026 17:19

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 離岸信託收益納稅20%政策即日實施

▷ 商務部列14家歐盟實體入出口管制名單

▷ 穗深上半年GDP增速5.8%高於全國4.7% More ▼ Less ▲

《神州經脈》滬綜指今日（24日）隨亞洲股市走低，全日跌1.61%報3814.2點，按周則漲1.3%；深成指今日也跌2.47%，創業板指挫2.65%。滬深兩市成交額僅1.93萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日減2641億元或12%。A股上周狠跌5.8%，本周國家隊紛紛落場穩市，表示堅定支持資本市場發展。中證監先後與投資者、上市公司、證券基金和專家學者召開座談會，就促進資本市場穩定健康發展聽取意見建議，並表態綜合施策全力穩市，提升市場韌性。A股維穩奏效，周線止跌回升1.33%。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7744，較上個交易日4時30分收盤價跌38點子，創7月17日以來一周新低，全日在6.7735至6.7773之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7939，較上個交易日跌33點子，較市場預期偏弱逾140點子。*今日新聞精選*1. 財政部、稅務總局今日發布關於離岸信託個人所得稅有關事項的公告，自發布之日起實施。公告明確，個人將財產裝入離岸信託以及通過離岸信託取得收益，屬於取得《個人所得稅法》第二條規定的所得，應當按照公告規定申報繳納個人所得稅。設立超過3年的離岸信託，不再追徵設立環節的稅款；存續環節的收益，不論設立時間均需申報，但給予3個月的申報寬限期，寬限期內申報免於加收滯納金。根據收益性質，分別按照「財產轉讓所得」和「利息、股息、紅利所得」，按年計算繳納個人所得稅，適用20%稅率。2. 中國商務部今日公告稱，即日起將拉法特集團等14家歐盟實體列入出口管制管控名單，禁止出口經營者向該14家實體出口兩用物項，禁止境外組織和個人將原產於中國的兩用物項轉移或提供給上述14家實體；正在開展的相關活動應當立即停止。特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。商務部發言人稱，這是回應歐方23日晚在第21輪對俄制裁措施中，將14家中國內地和香港企業列單制裁，以及履行防擴散等國際義務。3. 於美國總統特朗普表示中美兩國領導人將討論人工智能相關議題，中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上答問時表示，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用。中方願同美方一道，在人工智能領域落實好兩國元首的重要共識。另外，此前外電消息指，中美計劃在9月習近平訪美前就AI問題舉行會談。中國外交部副部長馬朝旭本周三至四(22日至23日)訪問了華盛頓，消息稱其目的正是向美國方面了解此事AI對話的討論範圍及可能取得的成果。4. 美國以涉嫌強迫勞動問題為由，依據1974年的《貿易法》第301條，對包括歐盟在內的60個貿易夥伴商品徵收10%至12.5%關稅，以替代24日到期的全球進口關稅。其中，中國適用12.5%的稅率。中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上對此表示，中國在中美經貿問題上的立場是一貫的、明確的，反對各種形式的單邊關稅措施。林劍強調，關稅戰、貿易戰不符合任何一方利益。5. 據《北京日報》報道，北京、天津、河北三地消協組織7月初聯合開展民航機票超售認知專項調查。針對調查中發現的問題，京津冀三地消協組織根據相關法規，於7月24日在天津對國航、南航、東航、海航、廈門航空、天津航空、四川航空、吉祥航空、春秋航空和河北航空共10家航空公司，以及被同程、攜程、去哪兒、美團和阿里旗下飛豬共5家線上售票平台開展聯合約談，要求企業在2026年8月31日前完成自查整改。6. 公安部刑事偵查局局長姜國利今日在國新辦記者會上表示，公安部將在今年9月於全球公共安全合作論壇（連雲港）2026年大會期間，舉辦國際打擊電信網絡詐騙聯盟成立大會。公安部分管日常工作的副部長亓延軍表示，今年上半年，電詐犯罪案件立案數同比下降15.6%，見面勸阻群眾292.6萬人，2025年10月以來電詐案件發案數連續9個月同比下降。同時，全國公安機關依法打擊經濟金融領域違法犯罪，破獲有關案件4.8萬宗，挽回經濟損失121.5億元。7. 農業農村部發展規劃司司長陳邦勳今日在國新辦記者會上表示，6月底以來，生豬市場供需關係逐步改善，價格波動回升，養殖虧損有所減輕。但是，當前生豬市場供應仍是總體充裕，供強需弱格局尚未根本改變。農業農村部將繼續抓好生豬產能綜合調控，多渠道發布預警，引導供需更加適配，冀養殖場密切關注供需形勢變化，合理安排生產，並冀各方共同努力，穩住生豬價格回升勢頭，避免大起大落。8. 廣州、深圳今日均在上午披露上半年經濟成績表，兩地GDP增速均為5.8%，高於全國水平的4.7%。其中深圳市上半年GDP達19843.48億元，廣州達16045億元。上半年，深圳全市規模以上工業增加值同比增長8.7%，廣州則增6.6%。同期，深圳市社會消費品零售總額5005.81億元，同比增1.2%；廣州則為5774.78億元，同比增2.9%。固投方面，上半年深圳固投同比降14.6%；扣除房地產開發投資為下降7.7%：廣州市上半年固定資產投資同比增長6.1%。(sl)