24/07/2026 15:01

【ＡＩ】小鵬據報小批量試生產人形機器人，量產進入最後聯調階段

《經濟通通訊社24日專訊》據《新浪科技》報道，小鵬(09868)人形機器人已在廣州工廠正式開啟小批量試生產，同時量產產線進入最後聯調階段，量產衝刺正式進入倒計時。



報道指出，小鵬集團內部此前召開機器人量產動員大會，明確了關鍵時間節點：2026年實現人形機器人量產，預計2027年起將陸續進駐全球小鵬門店及商業場景，承擔導購、講解等服務。



據悉，小鵬機器人業務整合集團在硬件、AI大模型、供應鏈及營銷等模塊能力，並將汽車業務積累的軟硬件協同研發、智能製造與全球化渠道經驗，系統性地復用於機器人領域，加速高階人形機器人的量產與商業化進程。(wn)