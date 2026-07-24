24/07/2026 15:15

【ＡＩ】Momenta據報入局無人貨運，蘇州Robovan已運營數月

《經濟通通訊社24日專訊》市場近日有傳言指，自動駕駛龍頭Momenta(06880)已入局無人貨運(Robovan)。據《21世紀經濟報道》經知情人士確認，Momenta的Robovan已在蘇州運營數月。



報道指出，無人配送市場的擴容有賴政策對路權的放開。從行業監管來看，目前尚無中央層面的產品准入和認證，都是以地方路權為中心，各地制定自己的管理辦法，做測試驗證。這意味著每落地一城，需要單獨申請牌照。目前業內公司普遍以類似地推的方式進行「攻城略地」。



公開信息顯示，Momenta是當前國內領先的第三方智能駕駛解決方案供應商。目前，搭載其系統的量產車輛規模已突破100萬台，已成功交付超過100款量產車型，累計定點車型數超過210款。Momenta本周二（21日）宣布，已獲得深圳市智能網聯汽車道路測試許可，將在當地開展L4級Robotaxi實地測試。(wn)