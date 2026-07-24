24/07/2026 13:58

【ＡＩ】彭博：中國尋求美方明確AI會談討論範圍及成果預期

《經濟通通訊社24日專訊》據《彭博》引述知情人士透露，隨著特朗普政府加大對中國快速崛起的人工智能（AI）行業施壓，中國官員正尋求華盛頓方面明確，美國對即將舉行的人工智能會談有何期待。



知情人士稱，中國外交部副部長馬朝旭本周訪問了華盛頓，此行目的是向美國有關機構了解此次對話的討論範圍及可能取得的成果。他們表示，中方還希望明確會談議程，以便決定派遣哪些官員參會。



中美兩國正在為9月舉行的AI會談做準備，此後中國國家主席習近平計劃於當月訪美。據《央視》報道，馬朝旭應邀訪問美國，同美國常務副國務卿蘭多等官員舉行了磋商。



白宮新聞秘書萊維特23日在被問及與中國的AI競爭以及即將舉行的中美元首會晤時表示，AI技術「對總統至關重要」，政府希望「確保美國在AI競賽中繼續保持主導地位」。(ry)