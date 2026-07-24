24/07/2026 14:48

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 長鑫存儲提高對華為芯片售價並拒讓步

▷ 長鑫存儲要求新凱來工程師撤離合肥研發車間

▷ 長鑫存儲與字節跳動簽署70億美元五年協議 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社24日專訊》據《路透》獨家報道，近幾個月來，中國芯片製造商長鑫存儲一直在提高對科企龍頭華為的芯片售價。知情人士透露，當華為要求緩解不斷上漲的成本壓力時，長鑫存儲並未作出讓步。*長鑫要求華為夥伴供應商工程師離開研發車間*報道指，雙方的緊張關係今年6月在長鑫存儲安徽合肥工廠達到高峰。當時，一批來自芯片製造設備供應商新凱來（SiCarrier）的工程師，正在長鑫存儲核心研發區域的無塵車間工作。這家供應商與華為有著深厚的戰略合作關係。在毫無預警的情況下，長鑫存儲要求這些負責設備維護工作的工程師立即收拾工具並離開生產車間。知情人士向《路透》表示，新凱來高管認為，這場衝突是長鑫存儲與華為之間權力博弈的結果。消息人士還說，雖然兩家公司目前仍保持業務往來，但這些工程師至今仍未獲准返回長鑫存儲的研發區域。報道稱，長鑫存儲、華為和新凱來均未就此事置評。*AI數據中心需求激增，長鑫議價能力強勁*此次衝突反映中國半導體行業格局的變遷。長鑫已躍升為全球第四大存儲芯片製造商，其產品包括智能手機、筆記本電腦和服務器中使用的動態隨機存取記憶體(DRAM)。如今，該公司議價能力已強到能開出連華為都難以接受的價格。報道指出，存儲芯片曾經是一項低利潤業務。長鑫及其同行長江存儲多年來一直依賴政府資金，並持續虧損。但全球人工智能(AI)數據中心的建設熱潮，已將這些組件轉變為全球最搶手的產品之一，從而引發了價格戰和供應爭奪戰。知情人士透露，中國內存製造商如今正揀選客戶並主導定價。在某些情況下，它們的定價甚至高於南韓三星電子和SK海力士，因為內存芯片需求的激增迫使中國買家支付愈來愈高的價格。據悉，長鑫本月與TikTok母公司字節跳動簽署了一份價值超過70億美元的五年協議。字節跳動未就該交易置評。*美國研究進一步限制長鑫存儲和長江存儲*不過，長鑫存儲和長江存儲對芯片供應的掌控，正使其與華盛頓走向對立。五角大樓已將這兩家公司列為中國軍工企業，對此兩家公司均予以否認。美國國會正在討論進一步限制這兩家公司獲取芯片製造設備的措施。但多位知情人士透露，特朗普政府內部對於是否應嚴厲打擊這兩家公司意見分歧。其中兩名知情人士表示，蘋果曾表示需要中國製內存，並尋求美國方面保證不將長鑫列入「實體清單」。《路透》上月報道稱，長鑫去年已獲美國一個跨部門委員會批准列入貿易黑名單，但官員們目前暫未採取行動。(ry)