24/07/2026 15:39

【ＡＩ】中國外交部：願在人工智能領域同美方落實好兩國元首共識

《經濟通通訊社24日專訊》對於美國總統特朗普表示中美兩國領導人將討論人工智能相關議題，中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上答問時表示，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用。中方願同美方一道，在人工智能領域落實好兩國元首的重要共識。



特朗普23日在華盛頓出席活動時提到，中國國家主席習近平9月24日訪美期間，他將與對方討論人工智能議題。特朗普稱，早前訪問北京期間兩人曾討論人工智能的發展，相信兩人會再討論這項議題。特朗普還說，美國在人工智能方面正領先中國。



此前外電引述消息指，中美計劃在9月習近平訪美前就AI問題舉行會談。中國外交部副部長馬朝旭本周三至四(22日至23日)訪問了華盛頓，消息稱其目的正是向美國方面了解此事AI對話的討論範圍及可能取得的成果。(sl)