24/07/2026 11:02

期限 Shibor(%) 漲跌（基點/BP） 隔夜 1.3812 +1.62 1周 1.4000 +0.70 2周 1.4000 -0.30 1個月 1.4180 -0.20 3個月 1.4280 -0.20 6個月 1.4500 +0.00 9個月 1.4691 +0.16 1年 1.4791 +0.26

《經濟通通訊社24日專訊》人民銀行公布，今日進行890億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%。公開市場今日有4505億元逆回購到期，即今日淨回籠3615億元。本周人行共進行10205元逆回購，對沖本周到期的19635億元，即人行本周共收水9430億元。*人行增量1000億元續做MLF，連續三個月淨增加*另人行昨晚公告，將於今日開展5000億元中期借貸便利（MLF）操作，期限一年。該操作量較本月到期多出1000億元，為連續第三個月淨增加。7月MLF到期在25日（周六），規模4000億元，因周末資金交收將延順至下周一（27日）。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)2周、1個月及3個月下跌，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(sl)