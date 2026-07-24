24/07/2026 09:38

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期開市貶54點子，報6.7760

《經濟通通訊社24日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.7939，較上個交易日跌33點子，較市場預期偏弱逾140點子。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開54點子，報6.7760，上個交易日即期匯率收盤報6.7706。



外部美元高位震盪。美國總統特朗普周四承諾，將對伊朗及其盟友胡塞武裝實施「重大軍事懲罰」。此前，也門胡塞武裝襲擊了兩艘沙特油輪，將中東戰事擴展至第二個主要航運咽喉要道。



另外，特朗普政府高級官員周四表示，美國將於周五對包括歐盟在內的60個貿易夥伴徵收10%和12.5%的新關稅，理由是這些經濟體執行強迫勞動禁令不力。新措施將接替即將到期的臨時10%全球關稅。(sl)