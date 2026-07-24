24/07/2026 16:38

【聚焦人幣】人民幣即期收跌38點子報6.7744，創一周新低

《經濟通通訊社24日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7744，較上個交易日4時30分收盤價跌38點子，創7月17日以來一周新低，全日在6.7735至6.7773之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升30點子，報7748。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7939，較上個交易日跌33點子，較市場預期偏弱逾140點子。



因美元指數高位走強，人民幣有所承壓。一中資行交易員稱，「人民幣暫時被卡在區間裏，方向不明」。



花旗銀行最新觀點指出，由於中國二季度經濟數據不及預期，將全年經濟增長預期由4.7%下調至4.6%，即將召開的月底政治局會議可能會釋放更多政策信號。同時，將3個月USDCNY預測下調至6.75，維持6-12個月預測在6.7不變。(sl)