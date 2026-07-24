24/07/2026 14:38

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 深圳、广州2026年上半年GDP均增5.8%，高于全国4.7%

▷ 深圳工业增加值增8.7%，广州增6.6%；部分高技术产品产量增长

▷ 深圳消费增1.2%，广州增2.9%；两地餐饮收入均增超5% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社24日專訊》廣州、深圳今日均在上午披露上半年經濟成績表，兩地GDP增速均為5.8%，高於全國水平的4.7%。根據廣東省地區生產總值統一核算結果，2026年上半年，深圳市GDP達19843.48億元(人民幣．下同)，按不變價格計算，同比增長5.8%。其中，第一產業增加值12.28億元，增長4.0%；第二產業增加值7144.65億元，增長6.4%；第三產業增加值12686.55億元，增長5.5%。廣州上半年GDP為16045億元，同比增長5.8%。其中，第一產業增加值108億元，增長3.2%；第二產業增加值3800億元，增長5.6%；第三產業增加值12137億元，增長5.9%。*上半年深圳工業增加值增8.7%，廣州增6.6%*工業增加值方面，上半年深圳全市規模以上工業增加值同比增長8.7%。其中，採礦業增加值同比增長2.2%，製造業增長9.3%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長4.8%。當中通用設備製造業增長13.2%，專用設備製造業增長12.8%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長12.3%。高技術產品中，3D打印設備、工業機器人、鋰離子電池產品產量分別增長58.1%、43.9%、25.5%。廣州上半年規上工業增加值同比增長6.6%。三大支柱產支撐有力，汽車製造業增長9.1%，電子產品製造業增長11.2%，石油化工製造業增長5.2%。此外，新能源汽車產量增長53.2%，帶動汽車用鋰離子動力電池產量增長53.9%、智能車載設備製造業增加值增長40.6%。集成電路製造業增加值增長73.9%，模擬芯片、顯示器、服務機器人產量分別增長20.9%、18.5%和13.5%。*上半年深圳消費增1.2%、廣州增2.9%，餐飲收入均增超5%*消費方面，上半年深圳市社會消費品零售總額5005.81億元，同比增長1.2%。分消費類型看，商品零售增長0.7%；餐飲收入增長5.1%。限額以上單位通過互聯網實現的商品零售額增長8.8%。同期，廣州社會消費品零售總額5774.78億元，同比增長2.9%。分消費類型看，商品零售增長2.6%；餐飲收入增長5.8%。限額以上批發零售業實物商品網上零售額增長7.8%，限額以上住宿餐飲企業網絡餐費收入增長22.2%。*上半年深圳固投降14.6%，廣州增6.1%，房地產開發投資均走低*固定資產投資方面，上半年深圳全市固定資產投資同比下降14.6%；扣除房地產開發投資，全市固定資產投資下降7.7%。基礎設施投資增長10.1%，房地產開發投資下降28.6%，工業技術改造投資增長24.2%。分行業看，信息傳輸、軟件和信息技術服務業投資增長140.9%；高技術產業投資同比增長27.4%，其中信息服務業、計算機及辦公設備製造業、研發與設計服務業投資同比分別增長160.9%、125.6%、43.8%。上半年，廣州市固定資產投資同比增長6.1%。分產業看，第一、第二、第三產業投資分別增長52.8%、5.8%和6.1%。分領域看，工業投資增長5.9%，基礎設施投資下降0.7%，房地產開發投資下降5.3%。高技術製造業投資增長29.5%；計算機電子通信設備製造業投資增長38.9%；算力網、新一代通信網加快建設，帶動信息傳輸、軟件和信息技術服務業投資增長35.6%。(sl)