24/07/2026 08:42

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 英特爾Q2經營收入161.3億美元，按年增25%

▷ 數據中心與AI業務收入按年升59%，代工增31%

▷ 第三季營收指引中位數163億美元，按年最多增23% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社24日專訊》美國晶片廠商英特爾交出一份明顯優於市場預期的業績，顯示人工智能(AI)運算需求引發的數據中心支出激增，正幫助集團打贏期待已久的翻身仗。*經營收入創逾15年來最強增長*英特爾公布，第二季經營收入按年增長25%，錄得161.3億美元，好過分析員預期的144.3億美元，為近15年來季度經營收入最強勁增長。其中，數據中心與AI業務經營收入按年上升59%，增速幾乎為第一季的4倍；代工業務經營收入報57.7億美元，按年增長31%，增速接近第一季的兩倍。*AI業務經營收入按年飆59%*英特爾提供的第三季經營收入指引維持兩季高增長，指引區間相當於按年增幅逾15%至近23%，整個區間都高於分析員預料。以區間中位數計，英特爾預計第三季經營收入約163億美元，比市場預期高逾8%，且略高於第二季實際收入，顯示管理階層對下半年需求並不悲觀。行政總裁陳立武表示，得益於市場對AI硬件的強勁需求，英特爾實現逾15年來最強勁的經營收入增長。他說，AI正在推動前所未有的算力需求，集團已做好充分準備，在CPU、ASIC、先進封裝和龐大的晶片代工等領域實現永續增長。*第三季營收指引最多按年增長23%*財務總裁津斯納在業績電話會議上表示，英特爾的AI驅動業務增長超過70%，約佔總收入的70%，公司正在大幅增加對設備和空間的投資，以滿足持續超過供應的需求。盈利方面，英特爾第二季經調整後每股盈利(EPS)報0.42美元，優於預期的0.21美元，集團預計第三季經調整後每股盈利為0.38美元，亦遠勝市場普遍預料。英特爾的毛利率則回升至42%，遠高於去年同期的2.5%。*今年資本開支預測調高至逾200億美元*集團表示，預計今年的資本開支將超過200億美元，高於先前估計的180億美元。英特爾周四市後延長交易時段股價一度上漲超過10%，其後漲幅大幅縮窄，全日收市則跌2.3%，今年至今累計上漲超過1.7倍，但7月下跌28%。去年，美國政府聲稱為了支持本地晶片製造業，收購英特爾10%的股份。(rc)