24/07/2026 11:45

【外圍經濟】日本財務大臣：將根據需要採取大膽外匯措施

《經濟通通訊社24日專訊》日本財務大臣片山皋月周五（24日）表示，當局將根據需要採取大膽措施，以堅決應對外匯市場的動向。



片山在簡報會上對記者表示：「我們將在任何必要的時候做出適當的回應，這意味著採取果斷的行動。」



片山指出，美國財政部當地時間周四（23日）發布的半年度外匯報告，提到去年9月日美兩國財長發表的聯合聲明中所達成的共識。



她表示：「當然，『過度波動是不利的』這一前提是該協議的基礎。根據該聯合聲明，我們保持著密切、持續的磋商，每天24小時，全年365天。」



美國財政部報告稱，截至2026年4月，日圓貶值數年「導致日圓被大幅低估」。報告指出，儘管美日利差正在收窄，但日圓疲軟態勢依然持續，並補充道：「雖然金融市場波動和油價等全球性因素可能對日圓產生影響，但不希望看到日圓的過度波動。」(rc)