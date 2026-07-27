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27/07/2026 17:05
歐元兌美元報1.1403，德國7月IFO商業景氣指數升至86.6勝預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|101.259
|101.468
|-0.209
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|163.50/54
|163.50/54
|163.83/87
|歐元/美元
|1.1401/05
|1.1396/00
|1.1369/73
|英鎊/美元
|1.3338/42
|1.3335/39
|1.3321/25
|美元/瑞郎
|0.8147/51
|0.8150/54
|0.8179/83
|美元/加元
|1.4096/00
|1.4094/98
|1.4093/97
|澳元/美元
|0.7002/06
|0.7000/04
|0.6978/82
|紐元/美元
|0.5798/02
|0.5799/03
|0.5787/91
|美元/人民幣
|6.7668/72
|6.7680/84
|6.7720/24
|美元/港元
|7.8419/23
|7.8418/22
|7.8424/28
*上述報價只供參考用