27/07/2026 08:01

《國金頭條》特朗普叫停對伊攻勢，油價周一開盤大跌7%，此前美股連跌兩周

《經濟通通訊社27日專訊》自從也門胡塞武裝上周對沙特阿拉伯油輪發動襲擊後，美國總統特朗普周末忽然下令美軍，暫停對伊朗空襲，緩解了中東地區能源供應風險。



周一（27日）亞洲時段，布蘭特期油在開盤後幾分鐘內跌逾7%，一度跌破每桶90美元，隨後回升至92美元左右。紐約期油和歐洲天然氣價格同樣重挫。



在連續13天對伊朗實施打擊後，布蘭特油價本月一度累升超過25%。美軍上周五（24日）晚開始暫緩行動，引發外界對特朗普下一步行動的猜測。伊朗軍方也表示，德黑蘭已暫停反擊行動。



不過，胡塞武裝稱上周六（25日）襲擊了紅海沿岸港口城市吉贊，和延布的沙地阿美設施，但利雅得方面和沙地阿美均未證實這一說法。



*美股三大指數周線均錄得跌幅*



上周五，道指收市升235.6點，或0.46%，報51947.25點；標指升3.68點，或0.05%，報7411.98點；納指跌161.87點，或0.64%，報24975.82點。



美股三大指數周線均錄得跌幅。道指累跌0.38%，創下連續第三周下滑紀錄。納指與標指分別挫2.91%及0.61%，雙雙連續兩周見紅。



美滙指數穩守101上方，現報101.27。日圓匯價持續疲弱，逼近164關口，現報163.63。現貨金偏弱，曾一度失守4030美元水平。(jf)