27/07/2026 08:30

《套期保值－蕭猷華》美國債息上升，恒指反覆偏弱

《套期保值》美國特朗普政府於7月24日對60個貿易夥伴加徵新一輪最高12.5%的關稅，覆蓋美國九成進口貿易額，取代先前到期的臨時性全球10%關稅。與此同時，美伊緊張局勢升溫，美國10年期國債孳息率突破4.7%，創18個月以來新高，對環球股市構成嚴重下調壓力。



在關稅層面上，新措施範圍廣泛，幾乎涵蓋所有主要貿易夥伴，影響超過九成美國入口商品，將直接推高全球商品進入美國市場的成本，出口製造、航運及供應鏈管理等行業，企業盈利前景勢必受到壓縮。



市場憂慮貿易壁壘升級，港股上周五（24日）顯著受壓，雖然周中恒生指數曾經作出反彈，不過成交額萎縮，北水亦錄得淨流出，顯示內地資金態度轉趨審慎，反彈的持續性存疑，最終恒指全周仍未能確認突破25000點。



*長債息持續處高位，對港股帶來更深層次資金面壓力*



美債作為全球無風險資產的定價基準，其回報率上升會吸引國際資本回流美元資產，導致香港市場流動性收緊。同時，利率高企會壓制股票估值，尤其對依賴未來現金流的科技及高增長板塊之影響最為明顯，加上油價上升，布蘭特期油重上每桶100美元水平，顯然今年加息機會顯著增加。若此趨勢持續，港股將面臨資金外流和估值下調的雙重考驗。



展望後市，短期內港股走勢將受制於貿易政策不確定性與全球流動性收緊的影響，高估值的科技成長股受債息上升衝擊最大，而銀行股則可能受惠於息差擴闊。整體而言，除非貿易爭端出現明確緩和跡象、中東局勢降溫或長債利率明顯回落，否則港股在未來一段時間仍將處於震盪偏弱的局面，投資者須審慎應對政策風險與市場波動。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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