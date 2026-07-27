27/07/2026 09:45

【外圍經濟】印尼央行行長瓦爾吉約提前兩年辭任，副行長暫代其職

《經濟通通訊社27日專訊》印尼政府周一（27日）宣布，央行行長瓦爾吉約(Perry Warjiyo)提前兩年辭任。副行長達馬揚蒂(Destry Damayanti)將代理行長職務。



國務秘書哈迪於雅加達一場新聞發布會上，公布該人事變動，瓦爾吉約並未現身發布會。



67歲的瓦爾吉約於 2018 年由前總統維多多任命，目前正處於第二個五年任期。他主導制定了央行疫情期間的各項應對政策，擁有逾 40 年央行從業經驗，市場普遍認為其施政風格穩健。



然而2024年普拉博沃當選總統後，印尼央行面臨政策調整壓力，政府要求央行貨幣政策與施政目標深度協同，其中一項核心目標是將年度經濟增速從當前約5%提升至8%。



今年早些時候，普拉博沃還任命自己的侄子擔任央行副行長，這進一步加劇了外界對於央行獨立性遭到削弱的擔憂。



盡管面臨上述多重壓力，67歲的瓦爾吉約仍公開表態支持普拉博沃的各項施政方針。例如，他去年曾承諾，貨幣政策將 「全力支持經濟增長」。(jf)