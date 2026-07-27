27/07/2026 16:34

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 2026年6月香港出口增53.4%，進口增45.4%

▷ 6月有形貿易逆差520億，佔進口7.5%

▷ 上半年出口增39.1%，進口增40.6% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社27日專訊》政府統計處今日發表的對外商品貿易統計數字顯示，2026年6月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升53.4%和45.4%，數字同樣較市場預期高。繼2026年5月份錄得40.8%的按年升幅後，2026年6月份商品整體出口貨值為6,411億元，較2025年同月上升53.4%。同時，繼2026年5月份錄得42.0%的按年升幅後，2026年6月份商品進口貨值為6,930億元，較2025年同月上升45.4%。2026年6月份錄得有形貿易逆差520億元，相等於商品進口貨值的7.5%。2026年上半年的商品整體出口貨值較2025年同期上升39.1%。同時，商品進口貨值上升40.6%。2026年上半年錄得有形貿易逆差2,946億元，相等於商品進口貨值的7.9%。經季節性調整的數字顯示，2026年第2季與對上一季比較，商品整體出口貨值上升13.8%。同時，商品進口貨值上升9.0%。2026年6月份與2025年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升54.4%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是新加坡（升83.0%）、台灣（升79.9%）、中國內地（內地）（升59.2%）、越南（升55.9%）和泰國（升52.3%）。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國（升114.3%）和墨西哥（升94.2%）。同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是韓國（升176.7%）、越南（升106.8%）、印度（升95.4%）、馬來西亞（升62.4%）和內地（升41.0%）。2026年上半年與2025年同期比較，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是新加坡（升90.1%）、台灣（升68.8%）、美國（升57.8%）、泰國（升53.9%）、阿拉伯聯合酋長國（升53.8%）和內地（升42.4%）。同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是韓國（升117.8%）、印度（升104.6%）、越南（升91.8%）、英國（升85.0%）和內地（升44.4%）。政府發言人表示，6月商品出口繼續飆升。由於全球對人工智能相關電子產品的需求持續強勁，商品出口貨值按年增長53.4%。出口至大部分主要市場繼續大幅上升。展望未來，全球對人工智能相關電子產品的蓬勃需求應繼續為香港商品貿易表現帶來支持。然而，近期中東地緣政治緊張局勢再度升溫，值得注意。政府會繼續密切監察相關情況對出口表現可能出現的影響。(ul)