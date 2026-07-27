27/07/2026 08:32

【開市Ｇｏ】美伊局勢重新受控，DeepSeek傳停第二輪融資，攜程重罰落地

【要聞盤點】



1、美股上周五（24日）走勢分化，晶片股受壓，拖累納指向下。市場密切關注中東地緣政治發展，以及大型科技企業的估值與現金流壓力。道指收市升235.6點，或0.46%，報51947.25點；標指升3.68點，或0.05%，報7411.98點；納指跌161.87點，或0.64%，報24975.82點。半導體板塊成為周五重災區。英特爾(US.INTC)交出遠超預期的第二季業績，但股價最終大跌7.9%。晶片股亦跟隨大市走低。博通(US.AVGO)跌2.7%，AMD(US.AMD)下跌3.3%，而美光科技(US.MU)更重挫近7%。SK海力士(US.SKHY)ADR亦大瀉8.8%。



2、美國自上周五晚間以來停止連續13天打擊伊朗，德黑蘭亦暗示將克制報復行動，並與阿曼就霍爾木茲海峽這一關鍵航道舉行會談，事件推動原油期貨周一亞洲早盤重挫。



3、紅海緊張局勢有所升級，伊朗支持的葉門胡塞武裝對沙特位於紅海的港口城市發射飛彈，沙烏地領導的聯軍隨後空襲了胡塞武裝軍事陣地。



4、美國總統特朗普威脅對歐盟產品加徵新關稅，以報復歐盟對谷歌處以10億美元罰款。



5、全球最大智能手機晶片製造商高通(US.QCOM)據報通知客戶，稱因無法自行消化持續攀升的成本，將自9月起將旗下產品價格上調雙位數百分比。



6、據《彭博》引述知情人士透露，DeepSeek創辦人梁文鋒對早前首輪融資期間與投資人的對話內容遭到洩露而感到不滿，因此暫緩第二輪融資，DeepSeek已經口頭通知部分潛在投資者不會再未來數天內簽署投資合約，但可能在日後重啟交易流程。



7、三星電子宣布與博通簽訂價值逾2000億美元、持續至2030年的五年期晶片供應合同，將採用2奈米及更先進製程生產博通產品，並深化雙方在記憶晶片、晶圓代工及先進封裝領域的合作。



8、英偉達將向韓國互聯網巨頭Naver投資10億美元，支持其擴建人工智能數據中心。英偉達還將與SK集團在韓國建設容量超2吉瓦的AI數據中心，雙方整體AI合作規模將超過5000億美元。



9、Anthropic發布Claude Opus 5模型，其性能接近旗艦產品Fable 5但價格僅為後者一半，旨在以更低成本滿足企業日常辦公需求。



10、內地記憶晶片巨頭長鑫科技今日登陸上海科創板，其IPO發行價對應的估值倍數較競爭對手大幅折讓，或為上市首日的股價走勢留下較大想象空間。



11、香港交易所將允許所有公司以保密形式遞交上市申請，致力於提升香港對全球擬上市企業的吸引力，並放寬對採用不同投票權架構公司的上市要求。



【焦點股】



攜程(09961)

- 涉濫用市場支配地位遭內地反壟斷處罰，罰沒及退款涉逾53億元人幣



寧德時代(03750)

- 上半年純利432.8億元人民幣，按年增42%，H股派息1.629港元增48%

- 擬使用200億至400億元人民幣進行回購，所回購的股份將予以註銷



半導體板塊：中芯科技(00981)、華虹半導體(01347)

- 高通全線晶片據報9月起加價至少一成



晶泰控股(02228)

- 料中期盈轉虧最多2.8億人幣，收入跌最多26%



AI大模型股：智譜(02513)、MiniMax(00100)

- DeepSeek據報暫緩第二輪融資



藍思科技(06613)

- 與Intel討論潛在合作玻璃通孔技術，訂備忘



三桶油：中國石油 (00857)、中國海洋石油 (00883)、中國石化 (00386)

- 美伊互襲暫停，推動原油期貨今日亞洲早盤重挫



迅策(03317)

- 與深開鴻合作探索融合智能終端操作系統，構建Token工廠體系



滬上阿姨(02589)

- 料中期溢利最多3.3億元人民幣升60%，受惠收入增長



罕王黃金(03788)

- 料中期盈轉虧最多6000萬元人民幣，鐵礦及高純鐵銷量降



青島啤酒(00168)

- 控股股東青啤集團擬斥不超過3億元人民幣，增持AH股不超過2%股權



上諭集團(01633)

- 73%股權1.4億元易手予陳海寧折讓34%提強購，今早復牌



石藥集團(01093)

- 治療精神分裂症產品棕櫚酸帕利哌酮注射液獲准內地上市





【油金報價】



紐約期油下跌5.32%，報84.50美元/桶



布蘭特期油下跌4.65%，報87.43美元/桶



黃金現貨上漲1.53%，報4114.58美元/盎司



黃金期貨上漲1.16%，報4117.55美元/盎司