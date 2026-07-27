27/07/2026 14:45

【外圍經濟】市場預期英倫銀行周四將維持利率不變

《經濟通通訊社27日專訊》經濟學家預測，英倫銀行本周召開政策會議時，或將釋放強硬措辭，但會維持利率不變。



自貨幣政策委員會6月上次會議以來，美伊停火協議破裂，國際油價再度逼近每桶100美元， 歐洲天然氣價格攀升至衝突初期後未曾出現的高點。



衝突爆發後的最初數個月，英國經濟表現優於貨幣政策委員會預期，截至5月的三個月國內生產總值增長0.7%。



目前幾乎沒有跡象表明，這次能源衝擊將催生持續性通脹壓力。消費者物價通脹率已連續三個月低於市場預期，6月回落至2.6%。



經濟學家表示，貨幣政策委員會在周四（30日）將利率維持在3.75厘，同時釋放訊號：倘若能源價格進一步飆升，或是一次性價格衝擊演變為持續性難題，委員會將準備收緊貨幣政策。(rc)