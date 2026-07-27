27/07/2026 15:35

【ＡＩ】三星與博通簽署2000億美元協議，韓國KOSPI股指收漲1%

《經濟通通訊社27日專訊》三星電子與博通簽署諒解備忘錄，雙方將擴大在記憶體和晶圓代工技術領域的戰略合作。受連串利好消息影響，韓國KOSPI綜合指數周一收漲1%，報6755.75點。



三星和博通預計，至2030年的未來5年間，雙方在記憶體和晶圓代工領域的合作規模將超過2000億美元。



在記憶體方面，三星將支持博通的下一代AI加速器。在晶圓代工方面，雙方的合作重點是三星為博通產品提供2納米及以下製程技術，包括無線寬帶通信解決方案。



雙方合作預計還將擴展至基於三星2納米工藝的先進封裝技術，包括2.3D和2.5D集成技術，以打造更高性能、更節能的AI及網絡晶片。



*Naver股價一度飆升逾10%*



與此同時，韓國互聯網及雲服務巨頭Naver股價一度飆升逾10%，此前該公司宣布英偉達將認購其10億美元新股，用於擴建人工智能數據中心的項目。(rc)