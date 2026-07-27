25,207.18
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27/07/2026 15:09
美元兌人民幣報6.7680，內地6月工業利潤按年升幅收窄至15.1%
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|101.166
|101.468
|-0.302
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|163.50/54
|163.57/61
|163.83/87
|歐元/美元
|1.1408/12
|1.1406/10
|1.1369/73
|英鎊/美元
|1.3349/53
|1.3352/56
|1.3321/25
|美元/瑞郎
|0.8144/48
|0.8148/52
|0.8179/83
|美元/加元
|1.4094/98
|1.4084/88
|1.4093/97
|澳元/美元
|0.7005/09
|0.7001/05
|0.6978/82
|紐元/美元
|0.5803/07
|0.5799/03
|0.5787/91
|美元/人民幣
|6.7678/82
|6.7688/92
|6.7720/24
|美元/港元
|7.8421/25
|7.8422/26
|7.8424/28
上述報價只供參考用