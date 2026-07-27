27/07/2026 12:48

羅兵咸永道：短期內不認為港股可實行24小時交易，牽涉相關配套問題

《經濟通通訊社27日專訊》PwC中國副主席兼管理合夥人李尚義表示，短期內不認為港股可以立即實行24小時交易，當中牽涉相關配套問題，香港現時相關產品種類也不夠多，認為研究延長現有交易時段為值得認真考量的方向，包括延長交易時長，或者考慮銜接歐洲市場交易時段等，認為長遠可以循序漸進，分階段逐步延長交易時段。



對於羅兵咸永道建議為符合互聯互通資格的香港預託證券（HDR）設立簡化審批通道，羅兵咸永道資本市場主管合夥人黃金錢表示，現時透過HDR形式在香港上市的企業不多，原因在於其審批流程與主板標準大致相同，沒有明顯簡化，並指若要提升HDR的吸引力，可針對已經在海外交易所上市、擁有良好合規營運記錄、符合當地上市標準，並且規模較大的海外企業，優先爭取這類企業來港上市。



李尚義指出，香港正迎來前所未有的發展機遇。在國家堅實支持及政府積極推動下，香港憑藉「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，可進一步鞏固和提升其作為國際金融中心、全球創新科技樞紐及值得信賴的區域合作平台的領導地位，為國家高質量發展及區域經濟融合作出更多貢獻。



李尚義續指，中國的結構性轉型，結合地緣政治格局重整和人工智能迅速普及，正重塑資本、人才、科技及商業活動在亞太區內以至全球的流動方式。香港具備穩健基礎把握這一機遇，而這將有賴審慎的政策選擇、制度的創新，以及持續的推進落實。(bn)