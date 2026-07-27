27/07/2026 13:06

上海商業銀行西環分行推出「自動化保管箱服務」

《經濟通通訊社27日專訊》上海商業銀行宣布，位於堅尼地城吉席街的西環分行已完成全面升級，並於今日重新投入服務。該分行推出全新自動化保管箱服務，成為首家本地銀行引入機械臂運送技術，透過科技將保管箱自動運送至保管箱貴賓室。該分行共提供超過1600個不同尺寸的保管箱，全面回應客戶對保管箱服務的殷切需求。



客戶於保管箱服務櫃檯完成身份核實程序，只需掃描一次性二維碼（QR Code），即可進入獨立貴賓室。客戶於輸入個人保管箱號碼後，機械臂會自動將保管箱運送至客戶前，客戶再以個人專屬鑰匙即可開啟。全新自動化保管箱服務為客戶帶來更大方便，客戶無需進入保管箱庫房，開啟保管箱，全面提升私隱度；同時，機械臂運送技術免除客戶徒手搬動保管箱(尤其放於高層保管箱)的安全風險。



為慶祝西環分行開張誌慶，凡開立或新晉升成為上商「慧通理財」1的客戶，可享保管箱首年租金8折優惠。(bi)