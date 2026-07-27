27/07/2026 19:35

《再戰明天》美儲局一連兩日議息，美國公布批發庫存

《經濟通通訊社27日專訊》美儲局一連兩日議息，及美國公布批發庫存，料為周二（28日）市場焦點。



*澳洲央行總裁發表講話*



各國重要經濟活動方面，以色列總理內塔尼亞胡與美國總統特朗普會晤。美國聯邦公開市場委員會(FOMC)開始為期兩天的政策會議（至29日）。周二本港時間11:05am，澳洲央行總裁布洛克發表講話。



數據方面，周二（28日）8:30pm（本港時間．下同），美國公布6月批發庫存，月率升幅料由0.1%擴大至0.5%。



在本港，明日公布業績的公司有:ASMPT(00522)、CEC國際控股(00759)、國際家居零售(01373)等。



此外，明日鳴鳴很忙(01768)將有基石投資者持股解禁。



另外，美儲局周四（30日）凌晨公布議息結果，英倫銀行同日晚上公布議息結果，日本央行周五（31日）公布議息結果。美國周四公布第二季GDP增長及6月個人消費支出(PCE)物價指數。(wa)