27/07/2026 11:33
《港元利率》港元拆息普遍回升，一個月拆息報2.72厘，三個月拆息報2.93厘
《經濟通通訊社27日專訊》港元拆息普遍回升，而與樓按相關的一個月拆息報2.72333厘，升1.714基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.93024厘，升1.697基點。
隔夜息報2.35405厘，跌5.166基點；一周拆息升5.94基點，報2.61351厘，兩周則跌4.488基點，報2.64333厘。長息方面，六個月拆息升1.845基點，報3.19452厘，一年期則升1.613基點，報3.52964厘。
港元匯價今日在7.8423-7.8413之間上落，最新報7.8421。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.35405厘，跌5.166基點；一周拆息升5.94基點，報2.61351厘，兩周則跌4.488基點，報2.64333厘。長息方面，六個月拆息升1.845基點，報3.19452厘，一年期則升1.613基點，報3.52964厘。
港元匯價今日在7.8423-7.8413之間上落，最新報7.8421。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.35405
|-5.166
|一周
|2.61351
|+5.94
|兩周
|2.64333
|-4.488
|一個月
|2.72333
|+1.714
|兩個月
|2.82988
|+1.661
|三個月
|2.93024
|+1.697
|六個月
|3.19452
|+1.845
|一年
|3.52964
|+1.613
資料來源：香港銀行公會