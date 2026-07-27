27/07/2026 19:00

ACCA報告:72%會計師及財會專業人士料未來三個月通貨膨脹率將提高

《經濟通通訊社27日專訊》ACCA（特許公認會計師公會）香港分會與IMA（美國管理會計師協會）公布最新2026第二季《全球經濟狀況調查報告》（GECS），報告顯示全球會計師信心指數有所回升。72%會計師及財會專業人士預計其國家未來三個月的通貨膨脹率將提高。42%受訪者預計未來三個月利率將上升，對比上一季度的35%及2025年第四季的16%，比率顯著增加。



報告提及，信心指數方面，較2026第一季接近歷史低點有所回升。北美和西歐會計師信心以歷史標準衡量仍然疲軟，但亞太地區會計師信心在第二季錄得強勁反彈，已顯著高於平均水平。儘管亞太地區極易受到中東局勢發展的影響，但調查時戰爭可能得到緩解的跡象、全球經濟的相對韌性及人工智能的發展，可能是提振市場情緒的因素，亞太地區的出口商是人工智能發展的主要受益者。



報告指出，大宗商品價格和全球供應鏈受戰爭影響，全球超過四分之三的會計師及財會專業人士表示營運成本有所增加，創下俄烏戰爭爆發後的歷史新高。83%的財務總監亦表示營運成本增加，此比率較2026第一季增加逾20%，已接近2022年和2023年的高位。此外，全球新訂單指數、資本開支指數與就業指數均有回落，預示全球經濟增長有所放緩，原因包括私營企業經營趨於保守、通脹持續走高、貨幣政策收緊力度超出市場預期。(bn)