27/07/2026 18:29

【美國議息】美銀：若美聯儲進一步加息或令港元走弱至7.85，觸發金管局干預，港元拆息或飆升

《經濟通通訊社27日專訊》美銀全球研究表示，聯儲會進一步加息的可能性或令港元走弱至7.85，觸發香港金融管理局干預，並推高香港銀行同業拆息(Hibor)，如果聯儲會進一步加息，我們認為Hibor存在飆升的尾部風險，若香港金管局干預後銀行體系總結餘進一步下降，隔夜Hibor可能升至6%



美銀美國經濟學家預計，聯儲會今年還將加息三次。若這一預測成真，美元與港元之間的利差擴大，可能推動港元跌向弱方兌換保證水平，並指出香港銀行體系總結餘目前約為540億元，已經處於較低水平。若香港金管局入市干預並進一步壓縮總結餘，Hibor可能會急劇飆。



美銀指出，不過，Hibor的飆升持續時間可能短暫，原因是首次公開募股結算對銀行間流動性的影響減弱，而且貸款存款比率持續處於低位，儘管如此，整體風險仍偏向香港金管局無需入市干預，在美元兌港元甚至尚未觸及7.85之前，Hibor即將飆升的風險可能已令交易員不願建立新的套息交易頭寸，流入香港股市的資金，以及聯儲會利率路徑的不確定性，也將降低港元觸發干預的可能性或干預次數。(bn)