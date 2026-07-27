27/07/2026 10:28

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ DWS預期聯儲局7月維持利率不變

▷ 近期通脹降溫但仍高於目標水平

▷ FOMC內部對利率政策現分歧意見 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道27日專訊》DWS首席美國經濟學家Christian Scherrmann就7月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議發表前瞻評論。他指，從數據層面來看，FOMC今次會議沒有理由改變政策利率。受惠於能源價格回落及關稅影響消退，近期通脹已有所降溫，而就業市場亦未有釋放薪資上漲訊號。然而，通脹仍高於聯儲局目標水平，而進一步紓緩通脹的假設條件正面臨新一輪阻力。*關稅因素對通脹或仍具降溫作用，惟油價問題較複雜*在短暫平靜過後，市場再度聚焦能源價格及關稅上行風險。關稅方面，面對最高法院的裁決，預期當局將會「撥亂反正」，在限期前調整若干關稅的法律基礎；雖然此舉或帶來不確定性，但平均關稅率應不會超越此前的高位，換言之關稅因素對通脹或仍具降溫作用。油價問題則較為複雜，近期價格急升令人聯想起美伊首階段衝突的波動。因此，核心通脹受到的次輪效應風險肯定未有下降。未來數月通脹數據所呈現的降溫效果，亦可能較偏鴿派的6月報告遜色。DWS維持原有觀點：加息無助化解海外石油供應瓶頸，反而會對本土實體經濟構成壓力。正如聯儲局主席沃什亦指出，目前高息環境的負面經濟影響已在一定程度上顯現。*AI對CPI直接影響或相對有限，惟加息軟性理據明顯加強*另一個市場憂慮是AI開支形成的通脹壓力。由於AI在通脹指數中佔比不高，其對CPI的直接影響或相對有限。而AI帶來的間接增長效應，亦難以引發薪資帶動的物價壓力，因為AI普及不太可能令就業市場收緊。沃什承認，AI開支可能在短期內增加整體需求，但中期更有可能擴大供應面，而這是偏鴿的立場，因為短期內對經濟微調已不合時宜。隨著通脹回落及就業市場趨於平衡，今次會議的加息理據相較上次會議似乎有所減弱；然而，基於外部因素猜測的軟性理據，則明顯有所加強。憑信念行事，似乎與沃什提倡更注重理性與分析的新聯儲局願景背道而馳。儘管如此，他至今仍未明確解釋關稅及能源價格等外部因素，將如何影響聯儲局的政策反應，或許7月會議將就此議題提供更多技術層面的解說。與此同時，其他聯儲局官員的言論則更為直率，甚至已為利率政策設定門檻：若要維持利率不變，未來數月通脹必須進一步回落，而這亦表示本月加息的概率不高。整體而言，預期聯儲局將如沃什所言，繼續維持「視通脹而定」模式，而非在今次會議上採取實際行動。與此同時，預計反對意見亦將浮現，反映FOMC內部氣氛正從討論層面轉向要求加息。然而，根據目前資訊，沃什領導下的新聯儲局仍然難以預測，令「按兵不動」的判斷存在一定風險。(wa)