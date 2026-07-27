27/07/2026 11:56

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 普徠仕預期利率及孳息曲線持續波動

▷ 普徠仕增持歐洲及日本股票，下調新興市場配置

▷ 聯儲局政策轉向不排除加息，重視通脹控制 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道27日專訊》普徠仕環球投資方案國際主管兼基金經理Thomas Poullaouec及普徠仕亞洲投資委員會指，新任聯儲局主席上任後，貨幣政策環境似乎有所轉變，但短期利率走勢未必因此出現明顯改變。較大的轉變或在於政策溝通方式：Kevin Warsh似乎較少傾向引導市場預期某一特定政策結果，而是更重視最新公布的經濟數據，令未來政策路徑變得較難預測。*聯儲局更重視維持控制通脹公信力，立場轉向不排除加息*這一轉變值得關注，因為通脹仍是聯儲局制定政策時面對的主要挑戰。雖然勞動力市場出現轉弱跡象，或會增加放寬政策的壓力，但在通脹仍高於目標的情況下，單憑就業市場轉弱，未必足以促使聯儲局減息。換言之，只要通脹仍然高於目標，投資者未必可以再預期聯儲局會在市場或經濟每次轉弱時迅速作出回應，因為決策官員將更重視維持其控制通脹的公信力。更重要的是，這種政策取態的轉變並不限於新任主席。聯儲局最新經濟預測顯示，儘管面對要求放寬政策的政治壓力，整個決策委員會的立場普遍由減息轉向不排除加息的可能。對投資者而言，這意味利率及孳息曲線或將持續波動，亦進一步支持對存續期採取較審慎的立場。*美國增長股盈利動力仍具吸引力，AI投資機會較廣泛*股票風格的領導地位正愈來愈受到地區因素主導。在美國市場，普徠仕目前仍輕微偏高配置增長股，相對看淡價值股。人工智能投資持續、盈利預測獲上調、自由現金流強勁，以及企業資產負債表穩健，繼續為增長股帶來支持。市場矚目的新股上市活動亦可能吸引更多具創新元素的企業進入公開市場，進一步提升投資者對美國增長股的興趣。估值偏高及市場集中度仍是主要風險，因此該行並非主張投資者不加選擇地追逐增長股。不過，美國增長股的盈利動力仍具吸引力，並獲較高股本回報率支持。然而，這種市場領導格局並非放諸所有地區皆準。在美國以外的已發展市場，增長股所涵蓋的人工智能投資機會不及美國廣泛，而價值股則受惠於更具吸引力的估值及持續改善的基本因素。正利率環境繼續利好金融股，財政擴張則支持周期股，而國防開支增加亦正為工業及基建相關企業帶來多年的結構性利好。整體而言，在盈利領導地位最強的市場，該行較看好增長股，而在基本因素改善及政策支持有望推動下一輪盈利增長的市場，則較看好價值股。*增持歐洲及日本股票，下調新興市場股票偏高配置*該行進一步提高股票的偏高配置，並將原本較集中於新興市場及通脹敏感型股票的部署，轉向更分散的股票風險配置。隨著通脹壓力減退，加上風險回報狀況改善，該行透過增持歐洲及日本股票，提高已發展市場的配置。該行下調新興市場股票的偏高配置，同時轉向增持亞洲（日本除外）股票，以維持對區內股市的參與，並增加人工智能相關投資機會的部署。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。