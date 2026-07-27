27/07/2026 16:16

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 富蘭克林鄧普頓指AI受惠範圍或較預期廣

▷ AI投資轉向基礎設施供應商，需半導體等領域投入

▷ 南韓台灣ETF資金流入增，反映基建投資興趣轉移 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道27日專訊》今年初，不少投資者質疑股票市場是否過度依賴少數人工智能(AI)贏家。富蘭克林鄧普頓環球指數投資組合管理部主管Dina Ting及富蘭克林鄧普頓交易所買賣基金投資策略總監Marcus Weyerer認為，AI主題的受惠範圍或較市場的普遍預期更為廣泛。AI投資浪潮正逐步由開發AI技術的企業，轉向支持實際AI應用的基礎設施供應商。然而，要讓AI全面提升生產力，仍需要大量投資於半導體、記憶體、電力、數據中心及數碼基建等領域。換言之，在AI資源變得充裕前，仍受限於多種瓶頸。隨著資本開支迅速流向受限制的環節，投資機會的廣度或遠超許多投資者的預期。2026年上半年，標普500指數錄得約10%回報，但更值得關注的或是領漲股的轉變。包括南韓、台灣、日本及巴西等多個國際市場，表現均跑贏標普500指數，惟原因各不相同。下半年市場焦點未必在於AI是否仍具投資價值，而是誰將成為下一個受益者。*AI投資主題日趨成熟，關注點轉向AI基建及硬件*投資者的關注點已由建立AI應用的大型雲端服務商轉向提供相關基礎設施及硬件的企業。此趨勢反映AI投資主題正日趨成熟而非減退。投資者倉位亦反映了此轉變：截至7月初，聚焦南韓及台灣市場的ETF均錄得大量淨資金流入，資產管理規模較年初分別增長逾240%及接近20%，顯示市場對AI基建及硬件的投資興趣正在超越AI模型開發。當然，當前AI熱潮是否正重演1990年代末科網泡沫，仍是市場的普遍疑問，但兩者的情況並不完全相同。雖然部分市場領域確實存在炒風，但現今的AI巨企普遍擁有更穩健的盈利能力、更成熟的商業模式，而且估值亦往往比科網泡沫時期的龍頭企業更合理。若按照相近時間進程比較，本輪升勢無論在持續時間還是幅度上，均明顯低於當年互聯網泡沫同一階段的水平。當年不少廣受市場追捧的企業，均缺乏盈利能力、現金流及可持續的競爭優勢；反觀現時不少AI龍頭企業在整個AI生態系統圈的多個層面均有涉及，涵蓋晶片設計、雲端基礎設施、軟件平台及專有數據等，有望於更長時間維持定價能力及利潤率。此外，AI基建發展為資本密集度極高的行業，因此較過往科技周期具有更深的經濟護城河及更高的進場門檻。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。